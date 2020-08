Waterpoloër Winkelhorst wordt toch geen Duitser: 'Sorry voor verwarring'

De 28-jarige midvoor is het niet eens met veranderingen die zijn doorgevoerd bij het Nederlands team, maar hij houdt voor zich om welke veranderingen het gaat. "Sorry voor alle verwarring", sluit hij zijn betoog af.

Winkelhorst, die al jaren bij het Duitse Waspo Hannover speelt, blijft wel bij zijn besluit om niet meer voor Oranje uit te komen. "Wie weet wat de toekomst brengt, maar het is beter om me voorlopig op mijn club te focussen."

Op zijn Facebook-pagina stelt Winkelhorst dat hij te impulsief gehandeld heeft. "Er kwamen veel emoties los. Het feit dat ik mijn Nederlandse paspoort zou kwijtraken, deed me meer dan ik had verwacht."

Nederland en Duitsland zijn in februari bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam in dezelfde poule zijn ingedeeld. Daar zijn de laatste drie tickets voor de Olympische Spelen in Tokio te verdienen.