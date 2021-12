Meer dan 100.000 handtekeningen tegen sluiting kinderhartchirurgie Groningen

In nog geen twee dagen tijd hebben meer dan 100.000 mensen hun handtekening gezet onder een petitie tegen het besluit van demissionair minister Hugo de Jonge om te stoppen met hartoperaties bij kinderen in Groningen.

Ook in de politiek is er felle kritiek, meldt RTV Noord. PvdA-Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken noemen het "van de gekke dat de minister de kinderhartchirurgie in het UMCG Groningen wil sluiten en alles in de Randstad wil concentreren."

De Jonge maakte maandag bekend dat de academische ziekenhuizen in Groningen, Amsterdam en Leiden stoppen met kinderhartchirurgie. De zorg wordt overgeheveld naar het Universitair Medisch Centrum Utrecht en het ErasmusMC in Rotterdam. Ook de meest complexe operaties voor mensen met aangeboren hartafwijkingen worden geconcentreerd in deze centra. De minister kiest hiervoor omdat chirurgen volgens hem zo hun kennis en kunde voor de specialistische operaties beter op peil kunnen houden.

"De expertise die in 75 jaar is opgebouwd wordt zo in een keer tenietgedaan", schrijft het UMCG Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen bij de petitie die donderdagavond online ging.

Waar slaat het op?

PvdA-ers Nijboer en Kuiken hebben Kamervragen gesteld. Zij stellen dat ouders van kinderen die regelmatig geopereerd en onderzocht moeten worden straks telkens naar de Randstad moeten. "Waarom wordt er niet gekozen voor regionale spreiding? En waar slaat het op dat als artsen en verpleegkundigen in Groningen aan alle criteria voldoen hen dan de wacht aan te zeggen? Wat betekent dit voor de toekomst van de zorg voor kinderen in heel Noord-Nederland?"

Bij het UMCG is men blij met alle steun voor het behoud van de hartzorg. "Het sterkt ons en bevestigt hoe noodzakelijk deze zorg voor Noord-Nederland is", reageert woordvoerder Janneke Kruse.

Nieuw hartcentrum

In Leiden en Amsterdam werd eerder al teleurgesteld gereageerd. Het Leids Universitair Medisch Centrum noemt de keuze onbegrijpelijk. Het ziekenhuis heeft net een nieuw hartcentrum geopend dat zo is ingericht dat er van heel jong tot heel oud zorg kan worden geleverd. Het LUMC werkt de laatste 25 jaar samen met het Amsterdam UMC in het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen CAHAL. "Het is dus voor ons een onbegrijpelijke beslissing. We gaan deze uitkomst zorgvuldig bestuderen", aldus het Leidse ziekenhuis.