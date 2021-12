'Adrie van der Poel sprong zwaaiend de weg op, hij had onze auto herkend'

Van der Poel ziet op scherm in camper zoon Mathieu geel pakken in de Tour - NOS

"Maar eerlijk gezegd was ik er niet van overtuigd dat Mathieu van der Poel het zou lukken. Hij had een dag eerder een goede kans op het geel gemist en een week daarvoor op het NK had hij moeten opgeven."

"Maar ja, als hij vandaag het geel alsnog pakte dan zou het natuurlijk schitterend zijn om bij vader Adrie te kunnen zijn. En dus belde ik hem. We hadden via een typisch Franse mobiele telefoonverbinding contact. Dat wil zeggen dat ik nog net kon opmaken dat Adrie het leuk vond als we langskwamen, maar ik had geen idee waar hij uithing. 'Stuur anders je locatie via WhatsApp', zei ik. 'Het bereik is zo slecht dat ik nog geen appje kan sturen', was het antwoord dat ik meende te horen."

"Verder ontcijferde ik dat Adrie enkele kilometers voor de finish stond."

Omdraaien was onmogelijk

"En dus sprongen cameraman Maurits Obbema en ik in de auto. Bij aankomst in het finishgebied was het zaak langzaam de route af te rijden en te speuren tussen duizenden mensen langs de weg naar Adrie van der Poel. Maurits keek links van de weg, ik rechts. We hadden maar één kans, want omdraaien was onmogelijk. Het peloton zat maar een kwartiertje achter ons."

"Uiteindelijk sprong Adrie van der Poel zelf al zwaaiend de weg op. Hij had onze auto herkend en leidde ons de weg af. Daar stond 'ie, in z'n eentje tussen een groepje Fransen met een camper. De reportage vertelt de rest van het verhaal."