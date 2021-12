Ook corona krijgt ADO-aanvaller Kishna niet klein: 'Het plezier is terug'

Op Sportpark Prinses Irene in Rijswijk zijn nog drie spelers na de training van ADO Den Haag op het veld te vinden. Ricardo Kishna en Sem Steijn nemen reservekeeper Youri Schoonderwaldt onder vuur. En even later mikt Kishna de bal tot hilariteit van de omstanders over 50 meter precies door de poort van het hek. "Het plezier is helemaal terug", zegt de 26-jarige Kishna na de training halverwege december. Dat plezier is voor iemand met zijn verleden niet vanzelfsprekend. Binnen in een kamertje op het tijdelijke trainingscomplex vertelt hij waarom het jaar voor hem nog mooier kan eindigen. Zijn vriendin staat op het punt te bevallen van hun tweede kindje. Kishna dacht alle pech achter zich te hebben gelaten bij de start van de voorbereiding met ADO. Verschillende zware knieblessures, angstaanvallen en een depressie deden hem diep vallen. In het zwarte gat vond hij het licht. Het leven lachte hem toe hartje zomer. Fit en vol verwachting. Positief Met de stemming in het land zwaaide ook die van Kishna om. Premier Mark Rutte bracht tijdens een van zijn coronapersconferenties in juli de ontmoedigende boodschap dat de eerder aangekondigde versoepelingen vanwege het exploderende aantal corona-infecties met de deltavariant weer moesten worden teruggedraaid. Kishna had op dat moment een afspraak staan voor een eerste vaccinatie bij de GGD en had bij de drogist een pakketje zelftests gehaald. Toch eens proberen, dacht hij. Stokje in de neus, stokje in het buisje, stokje uit het buisje en even wachten. Daar verschenen weldra twee streepjes.

Ricardo Kishna aan de dribbel tegen Telstar - Pro Shots

"Volgens mij doet dat ding het niet", zei Kishna tegen zijn vriendin. De streepjes stonden voor nieuwe tegenslag. Kishna had corona. De klachten die kwamen, waren allerminst mild. "Knallende koppijn en koorts", blikt Kishna terug. "Ik heb een week in bed gelegen." Ook de vriendin van Kishna testte enkele dagen later positief. Vanwege astma behoorde ze tot een risicogroep. Bovendien was ze zwanger, zorgen in huize Kishna. Gelukkig vielen de klachten bij de vriendin mee. Toen hij na een week van hevige pijn voorzichtig zijn bed verliet, was de ellende voor Kishna nog niet voorbij. "Ik bleef heel erg hoesten", zegt Kishna. "Het sloeg op mijn longen en ik kreeg een longontsteking. Af en toe liep ik een rondje in de buurt. Dat was al een enorme opgave. Ik had nooit gedacht zo ziek te worden van het virus. Als topsporter en fitte jongen denk je een goede weerstand te hebben. Dat viel behoorlijk tegen. Ik kon bijna niks meer." Diepe dalen Zes weken zat Kishna na zijn positieve test thuis. De gedachte aan een nieuwe herstelperiode kon hij moeilijk verdragen. Zijn motivatie daalde naar het nulpunt. Niet voor het eerst in zijn loopbaan dacht hij aan stoppen. Over zijn diepe dalen vertelt Kishna, zoals al eerder, in alle openheid. "Als ik met mijn mindere ervaringen een of twee mensen kan helpen, is dat al pure winst." Op 17 september 2017 sloeg het noodlot toe bij Kishna. In zijn tweede eredivisiewedstrijd voor ADO, uitgerekend tegen Ajax, de club waar hij als groot talent doorbrak, scheurde hij zijn voorste kruisband af. Met zijn dochter voor het eerst op de tribune. Het herstel verliep na een eerste operatie verre van voorspoedig.

Ricardo Kishna - NOS

Kishna doet in het kamertje in Rijswijk de beweging voor die hij eindeloos moest oefenen. "Elke dag vijf uur lang in zo'n slee en dan heen en weer", zegt hij, terwijl hij zijn been langzaam op en neer beweegt. Hij slaakt een diepe zucht. "Ik keek wedstrijden, maar kon zelf niet meedoen. Ik kon mijn energie niet kwijt en ging gamen tot diep in de nacht." "Van het een kwam het ander", gaat Kishna verder. "Ik ging me heel slecht voelen, had hartkloppingen, kreeg schokjes in mijn hoofd en als ik opstond, voelde het alsof mijn benen weg waren. Alsof ik elk moment in elkaar kon zakken. Heel beangstigend. Was de ene kwaal weg, kwam de ander. Een slopende strijd. Ik dacht dat ik dood kon gaan." Kantelpunt Van de mensen om hem heen kreeg Kishna steun en met hulp van een psycholoog begon hij ook meer te begrijpen waar hij last van had. Zijn symptomen duidden op angstaanvallen en een depressie. Die diagnose maakte hem rustiger, maar de klachten verdwenen niet direct. Kishna wilde zeker weten dat hem lichamelijk niets mankeerde en liet in Duitsland zijn lichaam volledig onderzoeken. "Daar kwam uit dat ik kerngezond was, een gezond hart had en geen hartaanval zou krijgen", zegt Kishna. Een reis naar Los Angeles met zijn gezin in februari 2020 zorgde voor de definitieve ommekeer. "We hebben alleen maar leuke dingen gedaan en ik kreeg weer een normaal ritme, Dat was voor mij het kantelpunt. Vanaf toen ging het weer echt beter met mij. Het beste medicijn." Na 1.168 dagen maakte Kishna op 28 november 2020 zijn rentree in de eredivisie. In tranen verliet hij na het duel met sc Heerenveen het veld. Zijn rentree was een moment van vreugde voor hemzelf, maar na drie jaar afwezigheid was hij logischerwijs nog niet de Kishna van voorheen en de slechte prestaties van ADO maakten echt genieten moeilijk.

Ricardo Kishna juicht na een ADO-goal tegen Jong FC Utrecht - Orange Pictures