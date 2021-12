Sleutel cel Mandela geveild, tot onvrede van Foundation

De sleutel van de cel op Robbeneiland waarin Nelson Mandela gevangen zat, gaat eind komende maand onder de hamer. Het kleinood moet meer dan een miljoen euro opbrengen volgens de Daily Mail. De Nelson Mandela Foundation, niet op de hoogte gebracht, is verbolgen over de online veiling bij veilinghuis Guernsey's in New York.

Mandela zat van 1964 tot 1982 vast in 'prison cell nr. 5' in het gevangeniscomplex op Robbeneiland, voor de kust van Kaapstad in Zuid-Afrika. Hij raakte daar bevriend met een bewaker, een vriendschap die zou voortduren tot Mandela's dood in 2013. De bewaker, Christo Brand, was in het het bezit van de sleutel van de celdeur en biedt die nu nu te koop aan. De opbrengst is bedoeld voor een herinneringstuin in Qunu, waar Mandela is begraven.