Man overleden na brand in boot in Koog aan de Zaan

Bij een brand op een plezierjacht in Koog aan de Zaan is een 56-jarige man omgekomen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij is overleden, meldt de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De brand op het schip brak rond 20.30 uur uit. Waarschijnlijk waren een of meer lekkende gasflessen de oorzaak. Het jacht lag afgemeerd bij de Coenbrug in de Noord-Hollandse plaats. De brand was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio snel geblust.

Het is nog niet duidelijk wat de man op de boot deed. De politie is een onderzoek gestart en zoekt naar mogelijke getuigen.