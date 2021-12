Top 2000 van start met show vanaf het dak van Beeld en Geluid

De lijst der lijsten is tot middernacht op oudejaarsavond te beluisteren. Net als vorig jaar is het programma zonder publiek.

Op NPO Radio 2 is de Top 2000 van start gegaan, de lijst van beste nummers aller tijden volgens de luisteraars van de zender. De Top 2000 wordt uitgezonden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.

Er werd even na middernacht afgetrapt met Promises Of A No Man's Land van Blaudzun, dat precies op plaats 2000 staat. Voor de volgers van de Top 2000 is het geen verrassing dat Queen terug is op 1 met Bohemian Rhapsody. Vorig jaar stond Roller Coaster van Danny Vera op nummer 1 en werd Queen voor het eerst in jaren naar de tweede plek verdreven.

Verrassend is nummer drie: Procol Harum met A Whiter Shade of Pale. Veel mensen hebben op dat nummer gestemd omdat dat het lievelingslied was van Peter R. de Vries.

De hoogst genoteerde nummers van Nederlandse makelij zijn dit jaar Roller Coaster van Danny Vera (plek 2), Radar Love van Golden Earring (plek 6), Avond van Boudewijn de Groot (plek 10) en Soldier On van Di-Rect (plek 14).

Golden Earring stond nog niet eerder in de top 10 van de Top 2000. Begin dit jaar stopte de band na meer dan een halve eeuw omdat bekend werd dat gitarist en zanger George Kooymans lijdt aan de dodelijke spierziekte ALS.

De hele lijst van de Top 2000 is hier te vinden.

Bekijk hier de hele video van de opening van de Top 2000.