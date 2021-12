Boot omgeslagen bij Grieks eiland, opnieuw migranten omgekomen

Zeker dertien mensen zijn omgekomen nadat een boot met migranten was omgeslagen voor de Griekse kust. De Griekse kustwacht meldde dat 62 mensen zijn gered.

Het ongeluk gebeurde acht kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kapseisde.

Het is het derde ongeluk met een migrantenboot in drie dagen in de Griekse wateren. In totaal zijn daarbij zeker 20 mensen omgekomen. Een van de boten zonk bij het eiland Folegandros. Tientallen mensen worden vermist.

Mensensmokkelaars kiezen steeds vaker voor een gevaarlijke route van Turkije naar Italië. Ze trachten zo de Griekse eilanden in de Aegeïsche Zee, waar zwaar wordt gepatrouilleerd, te vermijden.