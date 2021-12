Opnieuw een sobere kerstavond door coronavirus

Voor het tweede jaar op rij verloopt Kerstavond wereldwijd anders dan anders. In Bethlehem op de Westelijke Jordaanoever, de plaats waar volgens de bijbel Jezus is geboren, zijn ook dit jaar vanwege het coronavirus nauwelijks buitenlandse toeristen.

De stad werd normaal gesproken overspoeld op Kerstavond. Bij de laatste kerstviering voor de coronapandemie, in 2019, kwamen er 3,5 miljoen mensen naar Bethlehem. Nu zijn er dus een stuk minder toeschouwers bij de jaarlijkse optocht naar het Kribbeplein.

Wel zijn er muzikanten op de been die traditiegetrouw met doedelzakken door de straten marcheren, maar buitenlandse toeristen zijn er niet om dit te aanschouwen. Vanwege de omikronvariant heeft Israël reisbeperkingen ingesteld. En dus zijn ook de routes naar Bethlehem dicht.

Veel passagiers die voor de kerstdagen naar huis reizen of onderweg zijn naar familie of dierbaren, zijn gestrand omdat verschillende luchtvaartmaatschappijen vluchten hebben geannuleerd. Volgens de Britse krant The Guardian gaat het wereldwijd om bijna 3000 vluchten. Luchtvaartmaatschappijen hadden moeite om vluchten te bemannen, vanwege de snel verspreidende omikronvariant.

Kerstnachtmis

In Rome vierde Paus Franciscus de kerstavondmis voor naar schatting 1500 mensen in de Sint-Pietersbasiliek. De nachtmis begon om 19.30 uur. Een overblijfsel van vorig jaar, toen dit noodzakelijk was vanwege een avondklok in Italië. De boodschap van Paus Franciscus was: "Kijk verder dan de versieringen en denk aan de armen."

Ook in Nederland zitten normaal gesproken de kerken bomvol op Kerstavond. Maar dit jaar zijn er bijna nergens bezoekers welkom vanwege de aangescherpte coronamaatregelen of worden vieringen net als vorig jaar online bijgewoond.

Alternatieven voor de traditionele Kerstnachtmis: