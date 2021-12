De Jonge stimuleert gebruik beter beschermende FFP2-maskers in zorg

Demissionair minister De Jonge moedigt het gebruik van FFP2-maskers in de zorg aan, hoewel deskundigen dit hoog beschermende mondkapje niet nodig vinden bij contact met coronapatiënten. Het ministerie van Volksgezondheid gaat deze mondneusmaskers tegen een laag bedrag aan zorginstellingen aanbieden.

De Jonge komt met dit aanbod nadat er discussie was ontstaan over het gebruik van de FFP2-maskers in het licht van de besmettelijkere omikron-variant. Een aantal politieke partijen pleitte ervoor om de mondkapjes breder beschikbaar te stellen.

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Outbreak Management Team (OMT) vinden dat zo'n masker alleen nodig is bij zogenoemde aerosolvormende handelingen. Dat zijn medische procedures zoals intubatie, waarbij een beademingsbuis bij een patiënt wordt ingebracht. In de praktijk worden deze maskers daarom alleen in ziekenhuizen gebruikt.

Een chirurgisch masker voldoet bij ander contact met covid-patiënten, aldus de deskundigen, ook als de patiënt hoest en niest. Dat standpunt bleef deze week na heroverweging toch hetzelfde.

OMT verwijst naar Wereldgezondheidsorganisatie

Het OMT schrijft in een vandaag verschenen advies dat het op dit moment niet nodig is om de richtlijnen aan te passen "na zorgvuldige raadpleging van de beschikbare wetenschappelijke evidence en internationale richtlijnen, inbegrepen die vanuit de WHO-expertgroep".

In een gesprek met de NOS licht OMT-voorzitter Jaap van Dissel toe: "Wij volgen de adviezen van de WHO, en die is daar duidelijk in. Daar worden alle wetenschappelijke adviezen uitvoerig doorgenomen. En de opvatting van de WHO die wij dus overnemen, is dat in de meeste gevallen het chirurgische mondneusmasker voldoende is."

Dat is opvallend, want in de nieuwe richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), gepubliceerd op 22 december, staat een ander advies. De WHO vindt dat zorgverleners ook FFP2-maskers moeten dragen in ruimtes met slechte ventilatie en als het op basis van hun eigen oordeel beter beschermt tegen een infectie.

De WHO ziet ook dat er nog weinig wetenschappelijk bewijs is dat het beter beschermt tegen infectie dan een chirurgisch masker. Maar dat omikron zich zo veel sneller verspreidt dan delta en vaccinatie minder beschermt tegen de nieuwe variant, was voor de WHO genoeg reden om het advies aan te passen. Mogelijk heeft het OMT de aangepaste richtlijn van de WHO niet gezien.