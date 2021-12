Actiegroep legt dode biggen en konijnen op straat

Op verschillende plekken in het land zijn afgelopen nacht dode biggetjes en vleeskonijnen op straat gelegd. De Vegan Strike Group spreekt van een gecoördineerde actie om aandacht te vragen voor "slachtoffers van de vleesindustrie".

Naar eigen zeggen hebben de activisten de kadavers op 75 locaties gelegd, onder meer bij slachthuis Vion in Boxtel, op het Mediapark in Hilversum, bij enkele kranten, bij het gemeentehuis van Boxtel en bij het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.

Op hun Facebookpagina staat dat ze actievoeren om de maaltijden die tijdens de feestdagen worden genuttigd. "Voor uw maaltijd gestorven", schrijven ze over de dieren. "Kerst zonder dierenleed begint op uw bord."

Hilversum

Een deel van de kadavers lag in Hilversum. Tegen NH Nieuws zegt een vrouw dat ze de dieren zag liggen toen ze de hond uitliet. "Ik liep over straat en het viel mij op dat een grote kraai een raar geluid maakte. Ik liep de hoek om en toen zag ik ze. De drie biggetjes. Ik heb direct de politie gebeld."

De politie laat aan de omroep weten dat het om doodgeboren biggetjes gaat. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst en of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Efteling

De Vegan Strike Group kwam in 2019 ook al eens in het nieuws toen een aantal leden een paardenshow in de Efteling verstoorde. Ze protesteren tegen een act waarbij een paard met een brandende deken op zijn rug door de arena galoppeert.

De vier activisten kregen daar 100 uur taakstraf voor.