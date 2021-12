De man achter deze kerstgroet op Teletekst: 'Het heeft iets magisch'

Het is al vanaf de start in 1980 een vaste traditie op Teletekst: een kerstgroet van de redactie door middel van een speciaal ontworpen afbeelding. Van een kerstman met mondkapje, tot een arrenslee met rendieren, meestal ontworpen door de redactie zelf, maar dit jaar door programmeur en Teletekstfan Wim Dewijngaert. De 50-jarige Vlaming stuurde begin deze maand meerdere ontwerpen in voor een kerstgroet. Dewijngaert doet dat al jaren. Teletekst heeft volgens hem iets magisch. "Dat er iemand achter een beeldscherm wat heeft zitten tikken en dat miljoenen mensen kunnen kijken wat hij heeft gemaakt", licht hij zijn fascinatie toe. "Al vanaf het begin ben ik als kind gepassioneerd aan het meekijken en meetekenen op ruitjespapier." Vast stramien Dat gaat niet van harte, moet ook hij toegeven. Teletekst kent een vast aantal regels en tekens en de mogelijkheden zijn daarom ook niet ongelimiteerd als op een foto. "Het is zo beperkt, dat het een uitdaging is. Op Teletekst heb je een vast stramien dus dat is echt een hele puzzel", zegt Dewijngaert, die daar hoorbaar plezier uit haalt. De afbeeldingen maakt de ontwerper met een zelfgeschreven programmaatje. "Om het mezelf ook een beetje makkelijker te maken." Traditie Met name de kerstperiode is voor Dewijngaert extra speciaal. Vroeger probeerden omroepen het maximale uit het Teletekstsysteem te halen voor een kerstboodschap aan de lezers. "Je had altijd over de hele wereld speciale pagina's", zegt de programmeur die voor de stad Brussel werkt. Die traditie wordt bij de NOS vanaf de start van Teletekst in 1980 tot op de dag van vandaag voortgezet. Zo zagen de kerstkaarten op NOS Teletekst eruit, vroeger en nu:

"Het was vooral bedoeld om de pagina verder aan te kleden en dat het aanlokkelijk was om te lezen", herinnert Ronald Swart zich over het besluit om de speciale kerstkaarten te ontwerpen. Hij ontwierp vanaf de start jarenlang de kerstafbeeldingen bij de NOS. "Er waren mensen die er niet aan wilden beginnen, maar ik vond het wel een leuke uitdaging. Het liefste varieerde ik veel, ik maakte van alles. Ook soms voor andere nieuwsgebeurtenissen, maar vooral met Kerst en de jaarwisseling." Huisje in een bos Die passie voor het ontwerpen van speciale Teletekstpagina's wordt nog door tal van anderen voortgezet. Online hebben fans van over de hele wereld zich verzameld in een speciaal chatkanaal, waar ze elkaar uitdagen om de meest bijzondere ontwerpen te maken. Zo ontstond ook het ontwerp dat momenteel op Teletekstpagina 101 is te zien, zegt programmeur Dewijngaert. "We roepen altijd wat onderwerpen en dan maken we wat. Iemand vroeg om met Kerst een huisje in een bos te maken en dit is wat ik daar uiteindelijk van had gemaakt." Andere ontwerpen deelt hij regelmatig online via sociale media.

Een andere creatie van Wim - Wim Dewijngaert