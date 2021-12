Ook Sparta terug naar natuurgrasveld; alleen Cambuur en Heracles op kunstgras

Sparta is vanaf komend seizoen de volgende club die weer op natuurgras gaat voetballen. De eredivisieclub, die hulp kreeg van externe financiers, ziet daarmee een langgekoesterde wens in vervulling gaan.

De Kasteelclub stapte in 2014 vanwege financiële motieven over op kunstgras, mede omdat Sparta toen nog in de eerste divisie actief was. Sinds het seizoen 2019/2020 speelt de club weer in de eredivisie.

Sparta wilde dit seizoen al overstappen op natuurgras, maar stuitte op praktische bezwaren zoals de (on)mogelijkheden om te trainen op natuurgras. Voor komend seizoen zijn die problemen verdwenen.

"We hebben de afgelopen seizoenen, in overleg met de technische leiding, telkens de sportieve voor- en nadelen afgewogen en daarop een besluit genomen. Vandaag hebben wij als club een ander besluit genomen", vertelt algemeen directeur Manfred Laros op de website van Sparta.

Forse kritiek Tadic

De kunstgrasvelden in het Nederlandse profvoetbal zijn de voorbije jaren dikwijls onderwerp van gesprek geweest. Zo uitte Ajax-aanvoerder Dusan Tadic eind november nog forse kritiek op de aanwezigheid van de velden.

"Dit is schandalig. De eredivisie is een goede competitie met goede clubs. Alle Nederlandse teams doen het goed in Europa, maar je moet wel op normaal gras spelen. Alle kunstgrasvelden moeten eruit", aldus Tadic.