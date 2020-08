GGD schrapt tweede controle-telefoontje bij contactonderzoek

De GGD gaat nauwe contacten van coronapatiënten niet meer halverwege de quarantaineperiode bellen om te vragen naar klachten en om te controleren of ze zich aan de quarantaine houden. Dat bespaart de GGD honderden telefoontjes per dag.

Het extra belmoment is volgens het RIVM niet meer nodig nu de quarantaine-periode van veertien naar tien dagen is gegaan. De richtlijnen voor het bron- en contactonderzoek zijn daarom aangepast naar twee telefoontjes; een op de eerste en een op de tiende dag.

"In de praktijk worden contacten nu pas op dag drie van de quarantaine gebeld, omdat de quarantaineperiode ingaat na het laatste contact met de patiënt", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Een tweede belmoment zou dan al vier dagen later zijn en de laatste drie dagen daarna. Dat tweede moment vinden we daarom niet meer van toegevoegde waarde."

Extra werk

Huisgenoten en nauwe contacten werden tot gisteren nog op dag een, zeven en veertien gebeld door contactonderzoekers. Voor huisgenoten blijven de drie belmomenten bestaan omdat zij meer in contact kunnen komen met de patiënt en ze beter moeten worden gemonitord voor het ontwikkelen van klachten.

Hoewel registraties door de GGD achterlopen, blijkt uit de onvolledige gegevens van het RIVM dat het aantal bron- en contactonderzoeken vorige week vermoedelijk zo'n 4000 bedroeg. Daaruit volgt dat er vorige week minstens 7000 tot 8000 contacten moesten worden gebeld, zo'n 1000 per dag. Die hoeven nu maar twee keer, in plaats van drie keer te worden gebeld.

Het schrappen van het belmoment heeft dan ook iets pragmatisch, erkent een woordvoerder van het RIVM. "De GGD heeft het al erg druk met het bron- en contactonderzoek en dit telefoontje was extra werk. Maar als het echt cruciaal was, hadden we het erin gehouden."

Quarantaine-plicht

Het schrappen van een extra controlemoment volgt een week na het plan van minister De Jonge van Volksgezondheid om quarantaine voor nauwe contacten verplicht te stellen. "De laatste weken horen we van de GGD's terug dat mensen niet goed meewerken met het bron- en contactonderzoek", zei De Jonge daarover. "We moeten het verplichtender vormgeven."

Het plan voor de verplichting werd na een debat in de Tweede Kamer weer ingetrokken.