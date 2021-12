3FM haalt 2 miljoen euro op voor WNF met terugkeer Glazen Huis

3FM heeft 2.000.183 euro opgehaald met de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request. Het geld gaat naar het Wereld Natuur Fonds en is bedoeld om Zuid-Amerikaanse regenwouden te beschermen en te herstellen.

Het eindbedrag is tonnen hoger dan vorig jaar, toen Serious Request ruim 1,6 miljoen euro ophaalde voor het Rode Kruis. Op het hoogtepunt, in 2013, werd 12,3 miljoen euro opgehaald.

Bekijk hier naar de bekendmaking van het eindbedrag: