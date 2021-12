Nieuw coronvaccin Novavax komt beschikbaar voor groep die geen mRNA-vaccin wil

Het nieuwe Novavax-vaccin komt beschikbaar voor een beperkte groep Nederlanders. Het gaat om mensen die wel een prik willen, maar niet met een mRNA-vaccin, zoals dat van Pfizer. Dat heeft demissionair minister De Jonge besloten na een advies van de Gezondheidsraad.

De rest van de Nederlanders moeten volgens de raad bij voorkeur vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna krijgen. Reden daarvoor is dat er meer bekend is over de bijwerkingen en de werkzaamheid tegen nieuwe virusvarianten. De Jonge schrijft dat hij niet-gevaccineerde mensen "blijft aanraden om toch zo snel mogelijk voor een primaire vaccinatieserie een mRNA-vaccin te kiezen".

Nuvaxovid, zoals het vaccin van Novavax heet, is een subunit-eiwitvaccin. Er zitten nagemaakte deeltjes in van het spike-eiwit, waar het coronavirus deels uit bestaat. Mensen ontwikkelen na injectie antistoffen.

De levering ervan wordt eind februari of begin maart verwacht. In totaal heeft de overheid 840.000 doses ingekocht. Van het vaccin zijn twee doses nodig om een goede bescherming te bieden. Tussen de eerste en tweede prik moet minimaal drie weken zitten.

Bescherming tussen 60 en 90 procent

Begin deze week werd Novavax goedgekeurd door de Europese Commissie, nadat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) er positief over adviseerde. Het is daarmee het vijfde vaccin dat gebruikt mag worden in de Europese Unie.

Het vaccin beschermt tussen de 60 en 90 procent tegen besmetting, stelt de Gezondheidsraad. Eventuele bijwerkingen zijn mild, blijkt uit onderzoek. Kanttekening daarbij is dat het onderzoek is gedaan toen de alfa- en betavariant van het virus dominant waren, schrijft de raad. Hoe het Novavax-vaccin beschermt tegen die nieuwe coronavarianten wordt nog onderzocht door de fabrikant.

'Bij grote vraag meer vaccins van dit type'

Een speciale gedragsunit gaat voor De Jonge kijken hoeveel mensen het vaccin willen hebben. Dat geldt ook voor vaccins die geïnactiveerde virusdeeltjes bevatten.

"Mocht blijken dat een grotere groep Nederlanders dan verwacht alleen gebruik wil maken van een eiwit- of geïnactiveerd virus-vaccin, dan zal ik bezien hoe Nederland meer vaccins van deze typen kan verwerven", schreef de minister vorige week.

Een geïnactiveerd virus-vaccin bestaat uit een compleet maar geïnactiveerd virus. De Europese Unie heeft een optie genomen op nog zo'n vaccin, van farmaceut Valneva, maar dat is nog niet op de markt.