Sparta verlost Dalmau van FC Utrecht: 'Stond op wensenlijst Fraser'

Adrián Dalmau hoopt bij Sparta zijn loopbaan nieuw leven in te blazen. De 27-jarige aanvaller wordt door de Rotterdamse club per direct overgenomen van FC Utrecht, waar Dalmau een aflopend contract had.

Dalmau vertrok na een sterk seizoen bij Heracles Almelo (19 goals en 5 assists) in de zomer van 2019 naar FC Utrecht, maar kon daar mede door blessureleed nooit de hoge verwachtingen waarmaken. Hij kwam in Utrecht tot een totaal van acht goals en speelde dit seizoen tot nu toe 307 minuten.

Eerste aankoop onder nieuwe td

De komst van Dalmau betekent de eerste Sparta-aankoop onder het bewind van de nieuwe technisch directeur Gerard Nijkamp, die sinds vorige week officieel in dienst van de club trad.

"Adrián heeft zich bewezen in de eredivisie, is wedstrijdfit en kan na de jaarwisseling direct aansluiten bij onze A-selectie. Ook Henk Fraser was erg gecharmeerd van Dalmau en hij had de speler hoog op zijn wensenlijstje staan", aldus Nijkamp op de website van Sparta.

Dalmau, afkomstig uit de jeugd van Real Madrid, speelde voor zijn komst naar de eredivisie in 2018 voor de reserveteams van Espanyol en Villarreal.