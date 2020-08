Ziekenhuis: Navalny heeft stofwisselingsstoornis

Artsen die de Russische oppositieleider Alexej Navalny behandelen, zeggen dat ze bij hem een zeldzame stofwisselingsstoornis hebben vastgesteld. Dat heeft de hoofdarts van het ziekenhuis in Omsk gezegd. De stoornis zou zijn veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel.

Navalny ligt sinds gisterochtend op de intensive care in coma en aan de beademing. Zijn team vermoedt dat hij vergiftigd is. De persoonlijk arts van Navalny zegt dat de stofwisselingsstoornis is veroorzaakt door die vergiftiging.

Over zijn toestand en diagnose is grote onduidelijkheid. De hoofdarts zei vanochtend dat er wel vijf verschillende soorten diagnoses mogelijk waren en dat het nog twee dagen kon duren voordat er uitsluitsel was. Later werd meegedeeld dat er geen sporen van gif in het bloed en de urine van Navalny waren ontdekt.

Chemische stof

Navalny's team zei later op basis van een politieagent dat er een stof was gevonden die zo gevaarlijk was dat mensen in zijn omgeving beschermende pakken moesten dragen.

De hoofdarts zei verder dat op Navalny's kleding en huid een chemische stof is gevonden. Dat zou een veelvoorkomende stof zijn, die ook wordt gebruikt bij de productie van plastic bekers.

Duitse artsen in ziekenhuis

Op het vliegveld van Omsk landde vanochtend een toestel met artsen uit Duitsland om Navalny naar Berlijn te vervoeren. De doktoren in het Siberische ziekenhuis willen hem op dit moment niet laten gaan, omdat zijn toestand dat niet zou toelaten. Die is volgens hen iets verbeterd, maar hij zou nog wel in levensgevaar zijn.

De artsen uit Duitsland zijn volgens Reuters en de woordvoerder van Navalny inmiddels in het ziekenhuis.