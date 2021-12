Alle negentien verdachten corruptiezaak Vestia schuldig bevonden

Alle negentien verdachten in een corruptiezaak bij woningcorporatie Vestia zijn schuldig bevonden. Volgens de rechtbank in Den Haag was er sprake van oplichting, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. De fraude vond plaats tussen 2015 tot 2018. Er werden onder meer werkzaamheden verzonnen, hogere bedragen vermeld en valse offertes en facturen verstuurd. Vestia schat de totale schade als gevolg van de fraude op 3 miljoen euro. "Er is sprake van ernstige feiten, waar straf bij moet volgen", zei een van de rechters. De twee hoofdverdachten, beiden oud-medewerkers van Vestia, kregen dertig en twaalf maanden cel. Veertien betrokken bedrijven kregen elk geldboetes, de meeste zijn van 50.000 euro. De straffen voor bestuurders van die bedrijven lopen uiteen van negen maanden cel tot taakstraffen van 240 uur.

Hoe gingen de verdachten te werk? Een van de (inmiddels oud-)medewerkers wees de opdracht voor bijvoorbeeld schoonmaak- en onderhoudswerk toe aan een bedrijf. Dat bedrijf deed dat dan voor een lagere prijs dan de andere bedrijven - en kreeg dan de opdracht - en betaalde smeergeld aan de verdachte. Op deze manier werden deze bedrijven de vaste partijen die dergelijke werkzaamheden uitvoerden. Ook deden de verdachten aan het 'oppompen van facturen'. Bedragen op facturen werden elke keer hoger. "Vestia is een goede klant, maar ook een waar je lastig binnenkomt. Bedrijven hebben daar dus wat voor over gehad", zei een van de rechters bij de uitspraak. "Sinds 2015 is er een samenspel geweest met tussenpersonen die verbanden legden tussen aannemers, schoonmaakdiensten en medewerkers van Vestia, tegen betaling van een fee." Bij eerdere huiszoekingen vond de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD grote bedragen cash, privé-emailverkeer en een harde schijf waar verdeelplannen van het geld op stonden uitgerekend.