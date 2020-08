De uitzending van 21 augustus

Advocaten zijn verontwaardigd dat het Openbaar Ministerie raadsmannen Nico Meijering en Leon van Kleef vorig jaar heeft laten volgen op Schiphol en vervolgens in Dubai. Dat gebeurde na een tip dat ze de toen nog voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zouden ontmoeten. De advocaten bleken een afspraak te hebben met een van hun eigen cliënten, maar de vraag is hoever justitie mag gaan bij de opsporing?

Ouderen voelen zich minder veilig in de supermarkt

Keurig in de rij wachten, één persoon per huishouden en klanten die afstand houden. Dat was een tijd het beeld bij de supermarkt, maar dat is de afgelopen weken behoorlijk veranderd. We nemen het niet zo nauw meer met de coronamaatregelen. Daarom voelen ouderen en chronisch zieken zich steeds minder veilig. Belangenorganisaties verwachten actie van de supermarkten.