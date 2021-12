Gespannen De Jong strijdt op OKT voor derde Spelen: 'Wil heel graag'

In Sotsji reed ze de olympische 3.000 meter, vier jaar later in Pyeongchang startte ze daarnaast ook op de ploegenachtervolging. Twee olympische medailles leverde dat op: brons op de 3 kilometer en zilver met de achtervolgingsploeg.

"Vier jaar geleden was het natuurlijk al wel iets spannender", gaat de 26-jarige De Jong verder. "Ik had al een keer op de Spelen gereden. Ik wist wat ik kon en wilde me graag plaatsen. Dat lukte. En nu wil ik ook gewoon heel graag naar die Spelen."

Gespannen is ze wel, ondanks de ervaring die ze inmiddels heeft. "Acht jaar geleden reed ik m'n eerste OKT. Toen genoot ik er echt van dat ik een mooi toernooi ging rijden, een seniorentoernooi. Alles kon, alles mocht en ik plaatste me."

Dit keer heeft ze haar pijlen niet alleen op de 3.000 meter gericht, maar ook op de 1.500 meter. "Sinds vorig jaar is mijn 1.500 wel echt verbeterd. Daarom is daar de focus meer op gelegd. Ik heb meer snelheid gekregen, die ik ook weer kan gebruiken voor de 1.000 meter."

De 1.000 meter is echter geen hoofddoel voor De Jong op dit OKT. "Mijn opening is vergeleken met de sprinters natuurlijk langzaam, waardoor ik echt snelheid moet maken in de eerste ronde. Bij de wereldbeker in Polen ging dat best goed, dus we gaan het zien."

"Ik ga er niet vanuit dat ik ook op de 1.000 meter een olympisch ticket pak", kijkt De Jong met realisme vooruit. "Ik wil gewoon graag een goede race rijden. We gaan zien wat dat opbrengt, maar het is in ieder geval een goede training voor de 1.500."