Toornstra zet met nieuw contract op zak jacht in op oer-Feyenoorders

Feyenoord-aanvoerder Jens Toornstra heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. De 32-jarige middenvelder ligt nu vast tot medio 2023. Feyenoord heeft daarnaast een optie op één jaar extra.

"Ik heb al vaker geroepen dat ik het hier onwijs naar mijn zin heb en ik me gelukkig voel", laat Toornstra, die in 2014 over kwam van FC Utrecht, weten op de site van de club.

"Als je het signaal krijgt dat de club ook graag met je verder wil, is dat heel erg fijn. De afgelopen jaren heb ik al veel successen gekend met de club. Ik heb tot nu toe al een heel mooie tijd achter de rug en ga waarschijnlijk ook nog mooie jaren tegemoet."

Toornstra heeft op dit moment 292 wedstrijden gespeeld voor de Rotterdammers. Daarmee is hij nummer elf op de ranglijst aller tijden voor de club. Patrick Paauwe is met 301 duels de volgende op de lijst. Met de club won Toornstra de titel, pakte hij twee keer de beker en was hij twee keer de winnaar van de Johan Cruijff Schaal.

Oer-Feyenoorders in zicht

De veelzijdige middenvelder speelde de afgelopen vijf jaar gemiddeld veertig wedstrijden per seizoen voor de Rotterdammers. Met zijn nieuwe contract op zak is de kans groot dat Toornstra zich daarom de komende seizoenen zal nestelen tussen Feyenoord-coryfeeën als Willem van Hanegem, Joop Hiele, Sjaak Troost en Eddy Pieters Graafland.

Mister Feyenoord Coen Moulijn lijkt echter niet te achterhalen voor Toornstra. Het clubicoon kwam tot bijna 500 wedstrijden voor de Rotterdammers.