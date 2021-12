Wielrenster Pieters nog in kunstmatige coma gehouden na operatie

Er is nog steeds onzekerheid over het herstel van Amy Pieters. De 30-jarige wielrenster kwam donderdag ongelukkig ten val tijdens een trainingskamp in Spanje en werd later op de dag geopereerd aan haar hoofd. Ze wordt de komende dagen in kunstmatige coma gehouden, meldt wielerbond KNWU.

De operatie is succesvol verlopen. Er is druk in haar hoofd weggenomen die was ontstaan door de val. De artsen kunnen echter nog niet zeggen over de ontstane schade; dat kan pas als ze haar laten ontwaken. Familieleden en vertegenwoordigers van de KNWU zijn naar Alicante afgereisd.

Pieters verloor na een val haar bewustzijn. De renster, die op de weg aan het trainen was met de nationale baanselectie, moest door een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar werd ze geopereerd aan haar hoofd.

Pieters, meervoudig wereldkampioene op de baan en Nederlands kampioene op de weg, kwam volgens wielerbond KNWU ten val na een botsing binnen de nationale baanploeg.