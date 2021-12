Agent mogelijk vervolgd voor dodelijk scooterongeluk in Maasdam

Een 43-jarige agent wordt mogelijk vervolgd voor betrokkenheid bij een ongeluk in Maasdam waarbij een 29-jarige scooterrijder om het leven kwam. De vrouw uit Den Bosch werd aangereden door een politieauto.

Het ongeluk gebeurde afgelopen maandag op de N217 richting Oud-Beijerland. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke. De agenten in de dienstwagen bleven ongedeerd.

De Rijksrecherche startte na het ongeluk een onderzoek. Dat is de gebruikelijke procedure wanneer iemand zwaargewond raakt of overlijdt bij een incident waarbij de politie is betrokken.

Het onderzoek is nog niet afgerond. Tot nog toe is in ieder geval duidelijk dat de agent niet in achtervolging was toen de auto op de scooter botste, schrijft Rijnmond. De officier van justitie neemt na afronding van het onderzoek het besluit om daadwerkelijk te vervolgen of niet.