Van Wonderen hakt knoop door en vertrekt na dit seizoen bij Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen is bezig aan zijn laatste seizoen als hoofdtrainer bij de club. De 52-jarige coach heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te willen verlengen.

"De reden daarvoor is eigenlijk niet spannend", laat van Wonderen weten via de club. "Zoals voetballers soms toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur, ben ik dat komende zomer ook. Dat betekent helemaal niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Go Ahead Eagles, integendeel zelfs."

Van Wonderen kwam als speler uit voor NEC, NAC Breda en Feyenoord en stortte zich na zijn actieve loopbaan op het trainerschap. Hij was bondscoach van Oranje onder 17 en Oranje onder 18 en vervulde de rol van assistent bij FC Twente en het Nederlands elftal.

Promotie

In 2020 verliet hij de KNVB, waar hij op dat moment assistent was van bondscoach Ronald Koeman, om aan de slag te gaan bij Go Ahead. Van Wonderen promoveerde in zijn eerste seizoen meteen naar de eredivisie, waar de ploeg uit Deventer op dit moment op de elfde plaats staat.

"Ik heb op dit moment nog geen idee waar mijn toekomst ligt", aldus Van Wonderen. "Wel vond ik het belangrijk mijn keuze tijdig bekend te maken aan de clubleiding, zodat zij achter de schermen op zoek kunnen gaan naar een opvolger. Dat past in de prettige manier van werken bij Go Ahead Eagles: open naar elkaar toe, en begrip hebben voor ieders positie."

De geruchten gaan dat Van Wonderen in beeld zou zijn als opvolger van Danny Buijs bij FC Groningen. Na de verloren wedstrijd tegen PSV op donderdag gaf Van Wonderen aan dat daar op dit moment nog geen sprake van is.