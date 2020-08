Man (19) aangehouden voor oproepen tot Project X-feest in Hoogeveen

Een 19-jarige man uit Hollandscheveld is gisteravond aangehouden voor medeplichtigheid aan opruiing. De politie verdenkt hem ervan dat hij op sociale media opriep tot een Project X-feest in Hoogeveen.

Volgens de gemeente circuleert op sociale media een aankondiging van een Project X-feest waarin wordt opgeroepen vanavond in het centrum van Hoogeveen "feest te gaan vieren". Project X is een film uit 2012 over een groot feest dat uit de hand loopt. Een Project X-feest mondde in 2012 in Haren uit in rellen en vernielingen.

De politie verdenkt de 19-jarige ervan de aanstichter te zijn van de oproepen. Hij zit nog vast. De gemeente benadrukt dat het feest verboden is.

Gebiedsverboden en huisbezoeken

Het is al een aantal dagen onrustig in Hoogeveen. Afgelopen dagen gingen tientallen jongeren de straat op en werd op sommige plekken vuurwerk afgestoken. Deze week zijn acht jongeren aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en belediging. Zij hebben allemaal een gebiedsverbod gekregen, meldt RTV Drenthe.

De politie en gemeente Hoogeveen zijn gisteren bij veertig mensen langs geweest die betrokken waren bij grote samenscholingen in Hoogeveen. De jongeren en hun ouders kregen volgens de gemeente "een stevig gesprek en een waarschuwingsbrief".