Bijna een kwart minder inbraken dan vorig jaar, zegt verzekeraar

Verzekeraar Interpolis zegt dat het aantal inbraken dit jaar flink is afgenomen. Met nog een week te gaan staat het aantal meldingen op 21.619. Dat is 23 procent minder dan vorig jaar.

Oorzaak zijn de lockdownmaatregelen in januari en februari van dit jaar, waardoor mensen vaker thuis waren. In het najaar liep het aantal inbraken weer op, tot het kabinet een paar weken terug opriep zo veel mogelijk thuis te blijven. Vooral in Drenthe (-34 procent) en Flevoland (-33 procent) daalde het aantal inbraken hard.

Vorig jaar, het eerste coronajaar, daalde het aantal meldingen met 20 procent. In de metingen van Interpolis is het aantal inbraken in tien jaar tijd gedaald van 91.558 in 2012 naar 21.619 nu. "Gaan we komend jaar weer meer van huis, dan ligt een stijging van het aantal inbraken weer in het verschiet."

Tilburg

Opmerkelijk genoeg liet Tilburg als enige grote stad een stijging te zien, van 9 procent. Hoe dat komt is niet onderzocht. "Daarvoor moet je bij de lokale politie zijn", zei Mireille van den Boom van Interpolis bij Jan Willem Start Op op NPO Radio 2. "Maar je ziet vaak dat het bepaalde dievengildes zijn die echt regionaal bezig zijn en dat zie je waarschijnlijk in Tilburg dus ook."

Het aantal digitale inbraken neemt wel toe toe. Cijfers heeft ze niet "maar het is wel wat je ziet gebeuren", zei Van den Boom. "Je zou bijna gaan denken dat inbrekers zich aan het omscholen zijn."

Van den Boom waarschuwt de komende week alert te zijn. "Rond Kerst en Oud en Nieuw zeker. Dan is het aantal inbraken doorgaans drie keer zo hoog als in de rest van het jaar."