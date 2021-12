'Geen boycot', maar Japan stuurt geen delegatie naar Spelen China

Japan stuurt in februari geen overheidsdelegatie naar de Winterspelen in China. Van een boycot, zoals de VS begin deze maand aankondigde, wil het land niet spreken. In plaats van vertegenwoordigers van de overheid gaan er wel functionarissen uit de top van de sportwereld naar Peking.

Het gaat om een aantal mensen die een direct verband hebben met de Olympische Spelen. Onder hen is onder meer Seiko Hashimoto, het hoofd van de organisatie van de Zomerspelen in Tokio vorig jaar.

China stuurde zelf naar de Zomerspelen van Tokio ook geen diplomaten, maar alleen een sportdelegatie.

'Geen boycot'

De VS besloot begin deze maand tot een diplomatieke boycot van de Winterspelen in Peking, onder meer vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoerse minderheid in China. Japan moest daardoor kiezen tussen twee kwaden: het land is een partner van de VS, maar heeft ook sterke economische banden met buurland China.

Hoewel Japan ook zorgen wil uitspreken over mensenrechten in China, lijkt het land voor een oplossing ergens in het midden te kiezen. Een boycot wilde een regeringswoordvoerder de beslissing in ieder geval niet noemen tijdens een persbijeenkomst.

"Japan vindt het belangrijk dat China vrijheid, respect voor mensenrechten en de wet respecteert. Ze zijn universele waarden van de internationale gemeenschap. Japan spreekt China op verschillende manieren op deze waarden aan."

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Japanse sportfunctionarissen en atleten welkom zijn tijdens de Winterspelen.