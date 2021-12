Kerstdilemma's in 2021: hoeveel mensen thuis, zelftesten of niet?

De familie Den Boer - NOS

In de wijk Princenhage in Breda komen veel mensen even kijken bij de levensgrote kerststal die daar ieder jaar wordt neergezet. Ook Hannie (63) en Tom den Boer (67) uit Raamsdonksveer komen langs, samen met hun kleinkinderen Tess en Jens. Door alle coronaregels ziet Kerst er ook voor hen wel wat anders uit. "Normaal gesproken vieren we Kerst altijd groot met twee gezinnen, met mijn broer en al hun kinderen er nog bij. Dat kan dit jaar helaas niet. Daarom vieren we het nu kleiner, met alleen onze twee kinderen en de kleinkinderen." Op het programma staan vooral spelletjes: "Kwartetten met Tess. En natuurlijk kerstcadeautjes uitpakken. En 's avonds lekker eten. We spreken dan af dat we allemaal wat maken."

Vrachtwagenchauffeur Jos Geels (58) is nog druk bezig met het rondbrengen van fusten bier. Normaal gesproken zijn dit voor hem hele drukke dagen, maar dat is nu anders. "De horeca is natuurlijk dicht, normaal gesproken zorgt dat voor veel bestellingen." Kerst viert hij zoveel mogelijk zoals alle andere jaren: "Gewoon met de familie samen. Mijn dochters komen op bezoek. Vrij traditioneel, lekker samen eten." Maar door corona is hij wel wat voorzichtiger. "Ik ga proberen wat afstand te houden en heb mijn inentingen gehaald. Maar ik ga geen zelftesten doen. Wel zullen we veel naar buiten gaan."

Voor Tilburger Melchior Sarmaat (25) wordt het een beetje een saaie Kerst. "Mijn ouders gaan op vakantie naar Curaçao om familie te bezoeken. Ik kon helaas geen vrij krijgen van mijn werk. Nu ben ik met mijn tweelingbroer thuis. Ik moet met hem nog even bespreken of we er iets aan gaan doen." Ook op culinair gebied gaat Melchior zijn ouders dit jaar missen: "Mijn pa kookte weleens eendenborst of kogelbiefstuk met Kerst, dat moet ik missen. Normaal gesproken vieren we het met veel familie. Ook kopen we dan cadeautjes voor elkaar en we hebben ook weleens surprises gemaakt. Altijd gezellig."

Voor Marie José (36) ziet deze Kerst eruit als ieder ander jaar. "Gewoon gezelligheid met familie, kerstboompje erbij, eten. Eigenlijk zoals normaal." Er komen dit jaar niet minder mensen zoals het kabinet gevraagd heeft: "Ik ben er helemaal klaar mee. We zijn met zeven of acht mensen. We doen gewoon ons eigen ding." De coronaregels leiden verder niet tot spanningen binnen de familie, zegt ze. "We respecteren elkaars mening. Diegenen die willen komen, komen. En wie niet komt, ook goed. Even goede vrienden." Ze is niet van plan om een zelftest te doen in aanloop naar Kerstmis. Qua maaltijd staat er dit jaar een winterse barbecue op het programma. "Even lekker wat anders, het is toch een gekke tijd. Dan gaan we maar gekke dingen doen."

Lotte van Gils (19) en Pam de Bruijn (19) staan in de binnenstad van Breda achter een tafel met kerstpakketten waarmee leden van studentenvereniging Phileas Fogg thuis een kerstbrunch kunnen houden. De bedoeling was om dit gezamenlijk te doen, maar dat lukt niet door de lockdown, vertelt Lotte. "Eerst hadden we een heel plan bedacht met QR-codes en afstand houden, maar toen kwam de regel dat er na 17.00 uur niets mag en moesten we iets nieuws bedenken."



In de pakketten zit vooral drank: "Mimosa, dat kunnen ze zelf maken met cava en sinaasappelsap. Er zit ook Baileys in met chocolademelk. Verder worstenbroodjes en een eitje. Het is om je brakheid weg te kunnen drinken en de kerstvakantie goed te beginnen." Veel mensen hebben de plannen aangepast en houden zich aan de regels, anderen ontvangen te veel visite of doen zelftests.