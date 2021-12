Wekdienst 24/12: Eindstand Glazen Huis wordt bekend • Nachtmissen per livestream

Goedemorgen! De dj's van radiozender NPO 3FM moeten nog heel even volhouden: vanavond wordt het eindbedrag bekendgemaakt dat het Glazen Huis heeft opgebracht. En verschillende kerken hebben alternatieven bedacht voor de viering van Kerstavond, nachtmissen per livestream bijvoorbeeld.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het eindbedrag wordt bekendgemaakt van het Glazen Huis van radiozender NPO 3FM. Dit jaar halen dj's geld op voor het Wereld Natuur Fonds, voor de bescherming van regenwouden in Zuid Amerika.

Dit jaar zijn er vanwege de lockdown geen nachtmissen in de kerk, in de katholieke kerken zijn er na 17.00 uur bijvoorbeeld geen vieringen meer. Verschillende kerken hebben alternatieven bedacht, nachtmissen per livestream bijvoorbeeld.

De rechtbank in Den Haag doet vanmiddag uitspraak in de strafzaak tegen Mohamed A. (41), die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saudi-Arabië in november vorig jaar. Er is tien jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

Wat heb je gemist?

Demissionair premier Rutte denkt dat de formatie mede zo lang heeft geduurd doordat er geen rol meer is weggelegd voor de koning.

"Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning eruit is gehaald", zegt hij in een interview met De Telegraaf over de langste formatie ooit. "Niet dat het opeens drie maanden korter duurt als je hem terugbrengt, maar het zou wel helpen."

In 2012 werd het Reglement van Orde gewijzigd, zodat de informateurs voortaan door de Kamer worden aangesteld. Een meerderheid van de Kamerleden vond het toen ondemocratisch dat de koning een rol speelde bij de vorming van een nieuw kabinet. Daardoor heeft Willem-Alexander nu vooral een ceremoniële functie, maar Rutte zet daar nu vraagtekens bij.

Ander nieuws uit de nacht:

Academische ziekenhuizen boos over verhuizing kinderhartchirurgie: het Universitair Medisch Centrum Groningen, Leids Universitair Medisch Centrum en het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam zijn het niet eens met de beslissing van demissionair minister De Jonge om de kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht. De drie academische ziekenhuizen beraden zich op verdere stappen.

Politie in Los Angeles doodt per ongeluk tiener in pashokje: dat gebeurde toen agenten op een man schoten die eerder een vrouw had aangevallen. De politie was afgekomen op de melding dat iemand werd belaagd met een dodelijk wapen en dat er werd geschoten in een filiaal van de kledingketen Burlington.

Voor corruptie veroordeelde oud-president Zuid-Korea krijgt gratie: Park Geun-hye was de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. Ze werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Haar werd verweten dat ze haar vertrouweling Choi Soon-sil, die geen deel uitmaakte van de regering, te veel invloed liet uitoefenen.

En dan nog even dit:

Dak- en thuislozen krijgen jaarlijks een kerstmaaltijd van het Leger des Heils. Dit jaar is het extra bijzonder; veel restaurants hebben eten gedoneerd, dat ze door de lockdown over hadden. In Amsterdam worden in twee dagen tijd 2500 maaltijden bereid: