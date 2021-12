Rutte over formatie: 'Hielp niet dat de koning eruit is gehaald'

Demissionair premier Rutte denkt dat de formatie mede zo lang heeft geduurd doordat er geen rol meer is weggelegd voor de koning. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf.

"Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning eruit is gehaald," zegt Rutte over de langste formatie ooit. "Niet dat het opeens drie maanden korter duurt als je hem terugbrengt, maar het zou wel helpen."

In 2012 werd het Reglement van Orde gewijzigd, zodat de informateurs voortaan door de Kamer worden aangesteld. Een meerderheid van de Kamerleden vond het toen ondemocratisch dat de koning een rol speelde bij de vorming van een nieuw kabinet. Daardoor heeft Willem Alexander nu vooral een ceremoniële functie, maar Rutte zet daar nu vraagtekens bij.

Uit het interview wordt verder niet duidelijk waarom volgens Rutte de aanwezigheid van de koning de formatie had kunnen bekorten.

Coronabeleid en Omtzigt

In het gesprek met de Telegraaf erkent de demissionaire premier verder dat hij een aantal missers heeft begaan. Hij verwijst onder meer naar het coronabeleid. Hij beaamt dat de boostercampagne eerder had kunnen beginnen. "Ik denk ook dat je moet vaststellen dat het eerste coronapakket van november niet stevig genoeg was, het tweede pakket wel."

Rutte is ook kritisch op zijn rol in de commotie rond Kamerlid Pieter Omtzigt. De notities waarin stond dat Omtzigt een "functie elders" moest krijgen, vormden het begin van een roerige formatie.

"Het was lang, te lang", zegt Rutte. "En dat is natuurlijk niet goed. Het begon met die fout van mij. Bovendien hadden partijen posities met wie ze wel en niet wilden. Ik sta achter de lijn die we als VVD kozen. Maar elke partij heeft er een verantwoordelijkheid in. Die ga ik niet in mijn eentje nemen."

Ondanks de zelfkritiek zal Nederland in het nieuwe kabinet geen compleet andere Rutte zien, zegt de demissionair premier tegen de Telegraaf. "Het is onmogelijk om jezelf opnieuw uit te vinden. Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in", aldus Rutte.