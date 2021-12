Voor corruptie veroordeelde oud-president Zuid-Korea krijgt gratie

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft gratie verleend aan oud-president Park Geun-hye. Zij zit een 20-jarige gevangenisstraf uit wegens corruptie.

Park was de eerste vrouwelijke president van Zuid-Korea. Ze werd in 2017 afgezet na massale demonstraties. Haar werd verweten dat ze haar vertrouweling Choi Soon-sil, die geen deel uitmaakte van de regering, te veel invloed liet uitoefenen. Ook zou het duo hebben samengespannen om miljoenen euro's los te krijgen bij grote bedrijven.

Na de afzetting van Park werd ze veroordeeld wegens corruptie en ambtsmisbruik. De straf was inzet van een jarenlang juridisch conflict. Begin dit jaar oordeelde het Hooggerechtshof in Zuid-Korea nog dat de 69-jarige Park tot 2039 vast moest blijven zitten.

In een verklaring liet het ministerie van Justitie vandaag weten dat de gratieverlening tot doel had "verdeeldheid in het land te verminderen" en "de eenheid te versterken tijdens de problemen door de covid-19-pandemie".

Wanneer Park vrijkomt is nog onduidelijk.