Laagvliegers Sparta en RKC houden elkaar in evenwicht: 1-1

Sparta kwam voor rust langszij. Uit een hoekschop belandde de bal bij Adil Auassar, die vervolgens Vito van Crooij in staat stelde om van dichtbij te scoren.

Na twee minuten was er al dreiging van de kant van RKC. Jens Odgaard schoot verrassend uit de draai en trof de buitenkant van de paal. Doelman Maduka Okoye leek nog met een vingertop aan de bal te zitten.

De degradatiekraker tussen Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk is in een gelijkspel geëindigd: 1-1. En daar schieten beide ploegen weinig mee op.

Oosting: 'Het was geen hoogstaand voetbal' - NOS

Na rust gebeurde er bar weinig voor beide doelen. Het enige noemenswaardige wapenfeit was lange tijd een schot van Giannis Masouras. RKC-keeper Etienne Vaessen bracht redding.

In de slotfase kreeg de ingevallen Roy Kuijpers nog een mogelijkheid, maar zijn inzet was te zwak om Okoye in verlegenheid te brengen.

RKC blijft vijftiende met zestien punten. Sparta staat een plekje lager, met drie punten achterstand op de Waalwijkers.