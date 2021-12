Oud-agente in Minnesota veroordeeld voor doodschieten zwarte verdachte

In de Verenigde Staten is een voormalig agente schuldig bevonden aan doodslag op een zwarte arrestant. De 49-jarige Kim Potter schoot in april de 20-jarige Daunte Wright dood in een voorstad van Minneapolis, in de staat Minnesota. Wright verzette zich bij een verkeerscontrole.

Wright werd in zijn auto aan de kant gezet na een verkeersovertreding en werd daarna aangehouden omdat er een arrestatiebevel tegen hem liep. Toen hij zich verzette, greep Potter naar eigen zeggen naar haar stroomstootwapen. Wat ze gebruikte, was echter haar vuurwapen. De fatale arrestatie werd door de bodycam van Potter vastgelegd.