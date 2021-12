PSV-trainer Schmidt rekent zich nog niet rijk: 'Eigenlijk is het rust'

In zes van de laatste acht seizoenen was de winterkampioen aan het einde van de rit ook de nummer één van de eredivisie. PSV-trainer Roger Schmidt trapt logischerwijs op de rem.

"Uiteindelijk betekent het niet al te veel dat wij nu bovenaan staan", zegt de Duitser na de 2-0 zege op Go Ahead Eagles. "Eigenlijk is het rust en moeten we nog een helft spelen. Straks interesseert het niemand dat je in de winter bovenaan hebt gestaan."

Desondanks kijkt Schmidt tevreden terug op de eerste seizoenshelft. "Iedereen weet dat we dit seizoen al veel wedstrijden hebben gespeeld, volgens mij was het de 32ste vandaag. We hebben geen cadeautjes gehad van Go Ahead Eagles. Ja, we hadden het duel eerder kunnen beslissen, maar het resultaat telt. Ik ben trots op mijn ploeg."