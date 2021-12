Noppert draait even warm, maar stoomt daarna door naar derde ronde WK

Darter Danny Noppert is het WK in Londen begonnen met een zege op de Engelsman Jason Heaver. De 30-jarige Fries, die als geplaatste speler pas instroomde in de tweede ronde, had het even moeilijk met zijn tegenstander, maar won uiteindelijk soeverein met 3-1. Noppert begon de partij uitstekend met een maximale score van 180, maar moest de eerste leg aan Heaver laten. De Engelsman was wat beter bij de les in de eerste set en trok die dan ook simpel naar zich toe. Dubbels Vervolgens stelde Noppert orde op zaken en liet hij zien waarom hij de nummer 18 van de wereld is en Heaver de nummer 98. De Nederlander, die wel veel dubbels miste (26), gunde zijn tegenstander nog maar twee legs en gooide de partij uit met zijn zesde wedstrijdpijl. "Mijn hoofd staat op ontploffen nu, want dit is niet wat je wil", analyseerde Noppert het missen van de dubbels voor de camera van RTL7. "Ik had verwacht dat ik iets makkelijker zou winnen."

Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld, is na de kerstdagen de volgende tegenstander van Noppert. De Nederlander stond in zijn carrière twee keer eerder tegenover de Engelsman en beide keren won de Fries. Noppert en Heaver openden de avond in Alexandra Palace in Londen. Later vanavond neemt Raymond van Barneveld het in de tweede ronde op tegen de Engelsman Rob Cross.

Suljovic spectaculair onderuit In de middagsessie eindigde het toernooi voor Mensur Suljovic op dramatische wijze. De Oostenrijkse nummer 26 van de wereld had tegen de Schot Alan Soutar (PDC-77) een voorsprong van 2-0 in sets en 2-0 in legs toen het helemaal fout ging.

Mensur Suljovic baalt van een gemiste matchdart - PDC/Lawrence Lustig