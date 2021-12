Comeback Van Barneveld eindigt in tweede ronde WK, Noppert wel door

De comeback van Raymond van Barneveld bij het WK darts in Londen is beperkt gebleven tot twee optredens. Na zijn zege in de eerste ronde op de Filipijn Lourence Ilagan was de Engelsman Rob Cross in de tweede ronde te sterk, 1-3. Vijfvoudig wereldkampioen 'Barney' keerde in 2019 de dartswereld de rug toe. Vorig jaar besloot hij terug te komen met als hoofddoel een plek op het WK in Alexandra Palace. Met zijn zege op Ilagan en zijn partij tegen Cross kan de Nederlander terugkijken op een redelijk succesvolle terugkeer. Van Barneveld begon ijzersterk aan de partij door Cross in de eerste leg meteen te breken. De Engelsman pareerde door met een 180-score zichzelf een leg later een goede uitgangspositie te verschaffen om terug te breken. Van Barneveld smoorde de plannen van Cross door 170, de hoogst mogelijke finish, uit te gooien. Twee legs later had 'Barney' de eerste set te pakken.

In de tweede set waren de rollen volledig omgedraaid en maakte Cross gelijk. De Engelsman, in set 1 goed voor een gemiddelde van 77 punten, scoorde vele malen beter en ook op zijn dubbels was hij erg sterk. Van Barneveld kende op zijn beurt juist een flinke dip. Van Barneveld stort in In de derde set ontliepen beide darters elkaar niet veel, maar Van Barneveld liet het afweten op de beslissende momenten. Zo miste hij kansen om op een 2-1 voorsprong te komen en toen Cross de set kon uitgooien, maar meerdere kansen miste, was Barneveld in geen velden of wegen te bekennen om de Engelsman pijn te doen.

Cross won de derde set en een set later speelde hetzelfde scenario zich af. Cross won zonder hoogstaand te gooien zijn legs terwijl van Barneveld de spaarzame kansen die hij kreeg niet verzilverde. Uiteindelijk miste de Nederlander in totaal 22 kansen op een dubbel. De Engelsman nam in de vierde set snel een 2-0 voorsprong en gooide een leg later de wedstrijd uit met zijn eerste wedstrijdpijl. Volledig uit het veld geslagen en met betraande ogen verliet Van Barneveld vervolgens het podium. De Nederlander bleek te aangeslagen om na afloop de media te woord te staan.

Eerder op de avond begon Danny Noppert zijn WK met een zege op de Engelsman Jason Heaver. De 30-jarige Fries, die als geplaatste speler pas instroomde in de tweede ronde, had het even moeilijk met zijn tegenstander, maar won uiteindelijk soeverein met 3-1. Noppert begon de partij uitstekend met een maximale score van 180, maar moest de eerste leg aan Heaver laten. De Engelsman was wat beter bij de les in de eerste set en trok die dan ook simpel naar zich toe. Dubbels Vervolgens stelde Noppert orde op zaken en liet hij zien waarom hij de nummer 18 van de wereld is en Heaver de nummer 98. De Nederlander, die wel veel dubbels miste (26), gunde zijn tegenstander nog maar twee legs en gooide de partij uit met zijn zesde wedstrijdpijl.

"Mijn hoofd staat op ontploffen nu, want dit is niet wat je wil", analyseerde Noppert het missen van de dubbels voor de camera van RTL7. "Ik had verwacht dat ik iets makkelijker zou winnen." Ryan Searle, de nummer 15 van de wereld, is na de kerstdagen de volgende tegenstander van Noppert. De Nederlander stond in zijn carrière twee keer eerder tegenover de Engelsman en beide keren won de Fries.

Suljovic spectaculair onderuit In de middagsessie eindigde het toernooi voor Mensur Suljovic op dramatische wijze. De Oostenrijkse nummer 26 van de wereld had tegen de Schot Alan Soutar (PDC-77) een voorsprong van 2-0 in sets en 2-0 in legs toen het helemaal fout ging.

