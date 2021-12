Pieters in Spaans ziekenhuis geopereerd aan hoofd na val op trainingskamp

Amy Pieters heeft op trainingskamp in Spanje na een val haar bewustzijn verloren. De renster, die op de weg aan het trainen was met de nationale baanselectie, moest door een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd. Daar is ze inmiddels is geopereerd aan haar hoofd. Dat meldt wielerbond KNWU.

Pieters, meervoudig wereldkampioene op de baan en Nederlands kampioene op de weg, kwam volgens de bond ten val na een botsing binnen de nationale baanploeg.

Bondscoach Fulco van Gulik blijft met een kleine delegatie in Spanje om Pieters waar mogelijk te steunen. De rest van de baanselectie vliegt zoals gepland terug naar huis.

"We kunnen momenteel geen verdere mededelingen doen over het ongeval en vragen iedereen de privacy van de betrokkenen te respecteren. Uiteraard zijn we momenteel in gedachten bij Amy en haar naasten", laat de wielerbond weten.