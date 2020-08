Ministers veroordelen bedreiging Kamerlid Omtzigt: 'Ik schrik ervan'

Zelf werd Wiebes uitgemaakt voor "ouwe oplichter", waarop hij in zijn dienstauto stapte:

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die zelf ook beledigingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg, noemt het "absoluut onaanvaardbaar" dat Omtzigt is bedreigd. "Ik schrik ervan. Je meent het niet, belachelijk."

"Schandalig" en "onaanvaardbaar". Bewindslieden laten voorafgaand aan de ministerraad weten niet blij te zijn met het verloop van demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag gisteren .

Op beelden van gisteren is te zien dat Omtzigt minutenlang wordt gevolgd, bevraagd, aangeraakt en geïntimideerd door een handjevol mensen. Ze stellen hem vragen over de CDA-lijsttrekkersverkiezing, die hij nipt verloor van De Jonge, waarover onduidelijkheid is ontstaan. "Wat vindt u van die fraude met stemmen? Die zes stemmen waren voor u."

Verder wordt het Kamerlid verweten geen anderhalve meter afstand te houden. Op de beelden is te zien hoe een vrouw voor hem gaat staan en zegt "nu kom je in mijn anderhalve meter".