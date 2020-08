Kamervoorzitter Arib doet aangifte vanwege bedreiging Omtzigt

Tweede Kamervoorzitter Arib heeft aangifte gedaan tegen de mensen die Kamerlid Pieter Omtzigt gisteren belaagden in het centrum van Den Haag, bevestigt een woordvoerder na een bericht van Trouw. Tijdens een demonstratie tegen het coronabeleid werd het CDA-Kamerlid gehinderd en kreeg hij bedreigingen naar zijn hoofd geslingerd

Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het Plein ontstond een grimmige sfeer bij het protest van enkele tientallen mensen. Daarbij werd de politie belaagd, net als een verslaggever van omroep PowNed. Ook Omtzigt moest het dus ontgelden. "Ik zal je doodslaan", kreeg hij toegeroepen.

"Je ziet volwassen mensen in het gezicht van Pieter Omtzigt schreeuwen, ze raken hem ook aan", zegt Arib tegen de krant. "Dat is altijd onwenselijk en ongepast, maar nu in deze coronatijd is dat extra gevoelig."

Beetje respect

Op Twitter bedankt Omtzigt mensen voor de "vele aardige berichtjes" die hij heeft gekregen na het incident. "Als volksvertegenwoordiger ga ik altijd met zoveel mogelijk mensen het gesprek aan, juist ook als ze een andere mening hebben of zich niet gehoord voelen. Maar wel altijd met een beetje respect voor elkaar", schrijft hij.

Premier Rutte vindt net als Kamervoorzitter Arib dat Omtzigts belagers een grens zijn overgegaan. "Politici lastigvallen. Dat is niet de Nederlandse democratie", zei hij op zijn wekelijkse persconferentie.

"Je mag denken dat het door 5G komt, maar je gaat niet rotzooi trappen", zei Rutte: