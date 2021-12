Voorwaardelijke cel Turkse influencer om 'verheerlijken seksspeeltjes' Amsterdam

Een Turkse influencer heeft een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden gekregen voor een foto met seksspeeltjes, gemaakt in het Sexmuseum in Amsterdam, meldt zij op haar eigen Instagram-pagina.

Merve Taskin is een bekende influencer in haar thuisland met ruim een half miljoen volgers op Instagram. Ze kwam vorig jaar naar Amsterdam om haar verjaardag te vieren en bracht daar onder meer een bezoek aan het Sexmuseum, waar ze foto's maakte. Een paar maanden later werd ze in Turkije opgepakt.

Ze legde een verklaring af en verwijderde de foto's, werd vrijgelaten, maar werd maanden later opnieuw opgepakt. Ze werd vervolgd voor het aanprijzen van onzedelijk materiaal en had daarvoor tot twee jaar celstraf kunnen krijgen.

De influencer beargumenteerde bij de rechter dat haar Instagram-posts vallen onder vrijheid van meningsuiting en dat haar veroordeling een slecht precedent zou zijn. Maar de rechter was het hiermee oneens. Taskin hoeft haar celstraf niet uit te zitten, mits ze de komende vijf jaar geen enkel strafbaar feit pleegt.