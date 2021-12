PSV gaat als koploper 2022 in na zuinige zege op Go Ahead Eagles

Na achttien speelronden heeft PSV nu een punt voorsprong op Ajax en drie op Feyenoord. En dat ondanks een 0-4 thuisnederlaag tegen de Rotterdammers en een 5-0 oorwassing in Amsterdam eerder dit seizoen. Daaromheen liet PSV echter nauwelijks steken vallen.

PSV gaat het nieuwe jaar als koploper van de eredivisie in. Zonder te imponeren versloegen de Eindhovenaren het zwakke Go Ahead Eagles met 2-0. Philipp Mwene, voor rust, en Cody Gakpo, na rust, maakten de treffers.

Tot genoegen van trainer Roger Schmidt, die nogal eens het mikpunt van kritiek is geweest, maar tijdens de feestdagen een tevreden blik op teletekstpagina 819 kan werpen. Op 23 januari wacht overigens de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Tegen Go Ahead Eagles was het al vroeg raak. Mwene trok vanaf rechts naar binnen, kreeg alle ruimte om uit te halen en zag zijn inzet in de verre hoek achter doelman Warner Hahn belanden. Een pikstart, die veel beloofde voor de rest van de avond.