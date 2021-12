Arnhem krijgt islamitische natuurbegraafplaats

Arnhem krijgt een islamitische natuurbegraafplaats. Het college heeft dinsdag ingestemd met de aanleg van de begraafplaats, die volgens de gemeente ook een bijdrage levert aan natuurontwikkeling en biodiversiteit.

De gemeente zegt dat het de eerste natuurlijke islamitische begraafplaats in Nederland is. Volgens verantwoordelijk wethouder Cathelijne Bouwkamp is er veel behoefte aan.

"Bij islamitisch begraven moet sprake zijn van eeuwige grafrust. Die mogelijkheid was er in Arnhem niet. Daarom worden veel moslims noodgedwongen begraven in het land van herkomst van ouders of grootouders, ook als zij in Nederland zijn geboren", zegt Bouwkamp. "Als moslims in Nederland begraven worden is het voor de nabestaanden ook makkelijker om het graf te bezoeken."

De begraafplaats is een initiatief van Stichting Islamitisch Begraven (IBN) en Iman Stratenus, meldt Omroep Gelderland. Zij hebben een stuk grond van zeven hectare gekocht en onderzoek gedaan naar onder andere de gevolgen voor het landschap.

De begraafplaats komt in de buurt van de snelweg A12, nabij knooppunt Waterberg. Het plan is om de locatie natuurlijk in te richten en om de begraafplaats in de loop van de tijd in delen terug te geven aan de natuur. Nu is het nog een maïsakker.