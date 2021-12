Boeren demonstreren bij Omroep Gelderland uit vrees voor publicatie privégegevens

"In sommige gevallen is het beter dat niet iedereen alles weet", zegt een van de demonstranten. "Daar heb je een overheid voor, die dat allemaal netjes beheert en beschermt. Laat men in Nederland alle sectoren onderzoeken en niet alleen de landbouw."

Hoofdredacteur Sandrina Hadderingh snapt dat de boeren het gevoel hebben dat ze onder een vergrootglas liggen. "We doen verslag en onderzoek. We halen alle perspectieven op, dat is waar wij voor staan", zegt ze. "Soms kan het zijn dat een verhaal de boer niet zo goed uitkomt, maar die verhalen maken we ook over het milieu of als er een fabriek onderzocht moet worden."

"Het is niet zo dat we nu specifiek de boer te grazen gaan nemen", vervolgt Hadderingh. "We zoeken naar goede verhalen en die brengen wij zorgvuldig met hoor en wederhoor."

Hadderingh en directeur Guus van Kleef zijn in gesprek gegaan met de boeren. Ze zeggen dat ze geen privéadressen zullen publiceren. De demonstratie duurde een paar uur en werd rond 14.00 uur beëindigd.