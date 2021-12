Warmtetarieven mogen in 2022 met hooguit 67 procent stijgen

De warmtetarieven mogen volgend jaar maximaal met 67 procent stijgen. Dat heeft Autoriteit Consument en Markt (ACM) in de warmtetarieven voor 2022 vastgesteld. Omdat de gasprijs hoog is, stijgen de maximumtarieven automatisch mee. De ACM waarschuwt warmteleveranciers om niet aan het maximale tarief te gaan zitten.

Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet kunnen niet zelf kiezen van welk warmtebedrijf zij warmte afnemen. Daarom stelt de ACM op basis van de Warmtewet maximumtarieven vast waar de aanbieders onder moeten blijven. Volgens de Vereniging Eigen Huis zijn in Nederland zo'n 500.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet.

De ACM heeft berekend dat als een warmtebedrijf zijn tarieven verhoogt tot het maximum, een doorsnee huishouden in 2022 voor warmte 2542 euro moet gaan betalen. In 2021 was dat nog 1523 euro, een stijging van 67 procent dus.

Uit navraag door de toezichthouder blijkt dat enkele leveranciers inderdaad niet op de maximale tarieven gaan zitten. Zo is de stijging bij Vattenfall ongeveer de helft van het maximum dat de ACM toestaat. Na aftrek van de compensatie die de overheid volgend jaar geeft, betaalt de gemiddelde warmteklant dan 13 euro meer, denkt Vattenfall.

Onnodige tariefsverhogingen

De ACM zegt extra informatie bij de leveranciers op te vragen over hoe zij hun tarieven voor 2022 vaststellen. Mochten daaruit verrassende dingen naar voren komen, dan kijkt de ACM of er een onderzoek moet komen naar onnodige tariefsverhogingen.

Voor veel warmteleveranciers geldt dat ze gas of elektriciteit inkopen om warmte mee te produceren. Zij maken hogere kosten doordat de energieprijzen zijn gestegen en kunnen die doorberekenen aan de klant.