Ook Keijzer zet vraagtekens bij uitslag lijsttrekkersverkiezing

Keijzer was zelf ook kandidaat-lijsttrekker, maar zij viel in de eerste ronde af. De tweede ronde ging tussen Omtzigt en vicepremier De Jonge, die nipt won. Keijzer twijfelt niet aan de uitslag, "Volgens mij is die zoals die is. Maar als er op een gegeven moment vraagtekens bij te zetten zijn, moet je dat goed uitzoeken om de discussie te beëindigen."

Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer wil dat het partijbestuur inzage geeft in het verloop van de lijsttrekkersverkiezing. Ze vindt het zeer terecht dat Kamerlid Pieter Omtzigt hierom heeft gevraagd. "Er moet geen twijfel zijn over de uitslag. Het bestuur moet verstandig kijken hoe er een einde aan de discussie kan worden gemaakt."

Wat de nieuwe lijsttrekker betreft is er geen twijfel en staat de uitslag vast. "Het bestuur heeft een heel nette verkiezing georganiseerd. Er waren allerlei checks and balances ingebouwd en er is nog naar een notaris naar gekeken. Die heeft alles goedgekeurd." Dat Omtzigt en Keijzer twijfelen is "tussen hen en het bestuur", zegt De Jonge.

Keijzer sluit zich bij Omtzigt aan. "Ik vind het wel bijzonder als er pop-ups zijn die een ander beeld geven dan wat je gestemd hebt." Zij wil dat de partij laat zien wat het "onderliggende systeem" was. "Wat was het algoritme? Volgens mij zitten er geen ICT-specialisten in het bestuur, dus je moet er altijd anderen bij betrekken als je wilt weten hoe het zit."

Als het nog eens over moet, lig ik daar niet zo wakker van. Dat is democratie ten top.

De Jonge denkt dat de storm snel zal gaan liggen. "Zo'n verkiezing geeft altijd wat deining en wrijving in een partij en het duurt altijd even voordat het weer luwt", zei hij vanmorgen. Hij zegt dat hij snel aan de slag wil, samen met zijn running mate Omtzigt, om zich op de verkiezingen voor te bereiden. "Dat verwachten de CDA-leden van ons. Er is veel werk aan de winkel."

Ook CDA-minister Grapperhaus maakt zich niet druk over het verhaal. "Ik vind het niet zo schokkend. Het was een prachtige verkiezing, het was heel spannend. En als het nog eens over moet, lig ik daar niet zo wakker van. Dat is democratie ten top."

'Geen fraai beeld'

Minister Hoekstra van Financiën noemt het "geen fraai beeld vanochtend". Hij doelt dan op de voorpagina van De Telegraaf. Daar stond vanmorgen in grote letters dat het 'Code rood' is bij zijn partij, nu Omtzigt om opheldering heeft gevraagd.

Volgens de krant vormt dit "een nieuwe smet op het leiderschap van Hugo de Jonge, wiens mandaat toch al krap was. Ook zijn poging om de eenheid terug te brengen door Omtzigt tot zijn running mate te maken, loopt niet lekker".

Hoekstra zelf werd lang genoemd als belangrijke kandidaat, maar hij liet in juni weten dat hij geen CDA-lijsttrekker wilde worden. Hij vond dat hij niet uit het juiste hout was gesneden. Hij wenst nu dat het gedoe over de uitslag van de verkiezing snel achter de rug is. "Ik hoop zeer dat we met zijn allen een mooie toekomst tegemoet gaan."

Omtzigt werd bij de interne CDA-verkiezing vorige maand verslagen door De Jonge. Hij kreeg 49,3 procent van de stemmen en zijn rivaal 50,7 procent.

In een eerder stadium van de verkiezing, toen er nog drie kandidaten waren, besloot het partijbestuur dat de stemming over moest. Toen bleek dat kwaadwillenden geautomatiseerd valse stemmen konden uitbrengen.