Poetin: 'NAVO is aan zet' in Oekraïne

Westerse landen zijn aan zet bij de oplopende spanningen aan de Oekraïense grens, vindt president Poetin. In zijn jaarlijkse persconferentie betichtte hij de NAVO ervan zich niet aan afspraken uit het verleden te houden.

"In de jaren 90 is ons beloofd dat er nog geen centimeter naar het oosten zou worden uitgebreid. En wat gebeurde er? We zijn bedrogen. Domweg bedrogen. Vijf keer is de NAVO uitgebreid en nu zien we dat er wapens in Roemenië en Polen worden geplaatst."

"We willen garanties, en wel nu."

Troepen aan de grens

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim en steunt opstandelingen in het oosten van het land. De afgelopen weken nam de spanning in de regio toe omdat Rusland volgens de NAVO troepen samentrekt aan de grens. Er zouden daar inmiddels zo'n 100.000 Russische militairen gelegerd zijn.

Het Kremlin stelde kort geleden al de eis dat het Westen zijn militaire infrastructuur weghaalt uit het voormalige Oostblok. Poetin herhaalde dat. "Wij zijn niet degenen die dreigen. Wij staan toch niet aan de grens met de VS of het Verenigd Koninkrijk? Zij zijn naar ons gekomen."

Gas, woningnood en Kerstman

Traditioneel geeft Poetin eind december altijd een urenlange persconferentie voor enkele honderden journalisten uit binnen- en buitenland. Onderwerpen waarover hij vragen kreeg liepen uiteen van de internationale politiek en coronamaatregelen tot woningnood in Vladivostok en de treinverbinding met Nizjni Novgorod. Zelfs Poetins relatie met Vadertje Vorst, de Slavische Kerstman, kwam aan bod ("Ik heb een prima relatie met hem").

In het persgesprek van vier uur werd Poetin ook gevraagd naar de stijgende gasprijzen in Europa. Hij wuifde de kritiek weg dat het Russische Gazprom daar iets aan kan doen. "Leugens, allemaal leugens. Gazprom levert volgens afspraak. De leveringen zijn zelfs opgeschroefd."

"De Europese Commissie vertelde ons dat er marktwerking moest zijn, dan zou alles goedkomen. En nu heeft de markt bepaald dat 1000 kuub gas meer dan 2000 dollar kost."

De prijsstijgingen zouden volgens Poetin vooral zijn ontstaan door de gestegen vraag uit Azië, de tekorten in windenergie, slecht weer dit jaar en een gebrek aan investeringen in de sector. "Ze hebben zelf de problemen veroorzaakt dus moeten zij ze ook zelf oplossen. Maar wij willen best helpen."

Niets over vlucht MH17

Opvallend genoeg werd Poetin niet gevraagd naar de ontwikkelingen in het MH17-proces. Gisteren eiste het Nederlandse Openbaar Ministerie vier keer levenslang tegen de drie Russen en de Oekraïener die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerhalen van die vlucht. Ook werd er nauwelijks gesproken over Poetins eigen politieke toekomst: zijn huidige termijn verloopt in 2024, maar dit jaar tekende Poetin een wet die nog twee termijnen mogelijk maakt.

Wel kreeg hij een vraag over het tegenwerken van critici in zijn land en de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Poetin herhaalde dat hij tevergeefs had aangeboden te helpen bij het internationale onderzoek daarna en westerse landen gevraagd om bewijs van vergiftiging. "Geen reactie, alleen stilte."

Dat oppositiegroepen en ngo's zijn gebrandmerkt als buitenlandse agenten, is volgens hem in het landsbelang. "Onze tegenstanders zeiden altijd: Rusland kan niet verslagen worden, maar wel van binnenuit worden verzwakt. Dat zag je in de Eerste Wereldoorlog en bij de val van de Sovjetunie. Dat gebeurde dan door personen die andere belangen dienden."

"Gevangenen zal je altijd houden. Je moet ook niet onder het mom van politieke activiteiten iets strafbaars doen."