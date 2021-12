Ex-roeibondscoach Verdonkschot aan de slag bij Amerikaanse roeibond

Ex-bondscoach Josy Verdonkschot gaat na zijn vertrek bij de roeibond KNRB aan de slag in de Verenigde Staten. Hij treedt bij de Amerikaanse bond US Rowing in dienst als Chief High Performance Officer. In die rol wordt Verdonkschot eindverantwoordelijk voor het totale topsportprogramma van de Amerikaanse roeiers.

De 65-jarige Verdonkschot was jarenlang met veel succes eindverantwoordelijk voor de vrouwensectie tot hij afgelopen zomer aan de kant werd geschoven. Een verschil van inzicht met technisch directeur Hessel Evertse over een nieuwe topsportstructuur was hier mede aanleiding van. Sindsdien ontving hij aanbiedingen uit verschillende landen.

Onder leiding van Verdonkschot veroverde Nederland bij de Olympische Spelen, WK's en EK's in totaal 80 medailles. De laatste Olympische Spelen in Tokio kon hij de roeisters niet bijstaan vanwege een coronabesmetting.

Nu gaat Verdonkschot aan de slag in de Verenigde Staten. Dat land veroverde bij de Olympische Spelen in Tokio niet één medaille, maar heeft ambitieuze plannen gepresenteerd voor de komende jaren. In 2028 worden de Spelen in Los Angeles gehouden. In de rol van Chief High Performance Officer neemt Verdonkschot onder andere nieuwe coaches aan.

Een groot deel van de Amerikaanse roeiers traint in Princeton, in de staat New Jersey. Verdonkschot zal daar voorlopig voor langere periodes naartoe reizen en zich later wellicht permanent in Amerika vestigen. Voor de functie Chief High Performance Officer was eerder ook de Brit Steve Redgrave in beeld, met vijf gouden medailles gezien als de meest succesvolle roeier ooit, maar uiteindelijk gingen de Amerikanen voor Verdonkschot.