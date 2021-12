Het doek van 111 bij 86 centimeter toont Christus met de doornenkroon. Het werk is in het bezit van een Spaanse familie en kan volgens de krant alleen in Spanje worden verkocht. De 'Caravaggio' wordt geschat op een bedrag tussen de 10 en 30 miljoen euro. Door het veilinghuis werd het schilderij toegeschreven aan de kring van de Spaanse schilder Ribera.