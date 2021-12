Wederom gaan twee Premier League-duels niet door vanwege coronabesmettingen

Afgelopen maandag besloot de Premier League nog de wedstrijden tijdens de feestdagen gewoon door te laten gaan, ondanks het weer oprukkende coronavirus, maar er zijn nu alsnog twee duels afgelast in de hoogste Engelse voetbalcompetitie.

Liverpool tegen Leeds United en Wolverhampton Wanderers tegen Watford, die voor Boxing Day (Tweede Kerstdag) op het programma stonden, kunnen niet doorgaan vanwege de vele coronabesmettingen.

De bezoekende clubs, Leeds United en Watford, hadden om uitstel gevraagd, omdat ze kampen met veel afwezigen vanwege coronabesmettingen. Het bestuur van de Premier League besloot de verzoeken te honoreren en de wedstrijden af te gelasten.

Trainingscomplex dicht

Leeds kreeg te maken met vijf nieuwe coronabesmettingen onder de spelers en staf. De club besloot daarop het trainingscomplex te sluiten, om verdere verspreiding tegen te gaan.

"De positieve gevallen, gecombineerd met onze blessureproblemen, zorgen ervoor dat we niet genoeg spelers van het eerste elftal hebben om aan de vereisten voor de wedstrijd te voldoen", liet de club in een verklaring weten.

Het is niet de eerste keer dat er wedstrijden worden uitgesteld vanwege het coronavirus in Engeland. Afgelopen weekend gingen slechts vier van de tien Premier League-wedstrijden door. Bij de andere zes wedstrijden had tenminste één van de clubs een probleem, omdat te veel spelers besmet waren met corona.